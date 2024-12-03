За 11 месяцев 2024 года в поездах дальнего следования перевезено более 407,3 тыс. маломобильных пассажиров

16:44

Перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в поездах холдинга «РЖД» постоянно растут: за 11 месяцев 2024 перевезено уже более 407,3 тыс. маломобильных пассажиров, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Для нас принципиально сформировать безбарьерное пространство от момента, когда пассажир попадает на вокзал, до момента, когда он заканчивает путешествие. Более чем на 10 тыс. вокзалах и остановочных пунктах РЖД можно воспользоваться услугами ЦСМ, куда маломобильные пассажиры могут обратиться по телефону. Их встретят, обеспечат комфортное проследование на вокзал и посадку на поезд. Создаются залы ожидания ЦСМ: в этом году откроется еще 13 таких залов, а нарастающим итогом будет уже 54, и эта работа будет продолжена», – сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников в ходе встречи с представителями общественных объединений инвалидов.

В рамках работы по улучшению комфорта в пути следования для каждого пассажира проводится комплекс мероприятий по повышению доступности поездок для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Так, увеличивается количество адаптированных поездов. В частности, растет число вагонов со специализированным купе в поездах дальнего следования (за счет приобретения новых и модернизации эксплуатируемых вагонов): сегодня в парке АО «ФПК» насчитывается 1181 штабной вагон с оборудованным купе для инвалидов (это более 7% от всего парка), создан и запущен первый специализированный вагон для маломобильных пассажиров с четырьмя купе вместо одного. Также полностью соответствуют требованиям обеспечения условий доступности для маломобильных пассажиров все высокоскоростные поезда «Сапсан» (20 составов), скоростные поезда «Ласточка» (315 составов) и «Финист» (31 состав).

Более чем на 10 тыс. вокзалах и остановочных пунктах по всей стране маломобильные пассажиры могут получить специализированную помощь и услуги сопровождения на вокзалах. Услуги предоставляются по заявкам, оформленным по телефону Центра содействия мобильности (ЦСМ), на сайте ОАО «РЖД», а также с помощью веб-приложения или мобильного приложения «РЖД Пассажирам» в разделе «Маломобильным пассажирам».

Спрос на услуги ЦСМ постоянно растет. В этом году ими воспользовались более 382 тыс. клиентов, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В рамках развития сервисов для маломобильных пассажиров на вокзалах сети российских железных дорог с 2022 года ведется активная работа по созданию залов ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД», которые учитывают все потребности людей с инвалидностью. В них можно комфортно расположиться в ожидании поезда и получить необходимую помощь. В этом году уже открыто 20 таких залов, а до конца этого года планируется увеличить их общее количество до 54. Эта работа будет продолжена и в следующем году.

Для комфорта инвалидов по слуху холдингом «РЖД» запущен проект оказания услуги видеоконсультации на русском жестовом языке на сайте ОАО «РЖД» и с помощью видеотерминалов на вокзалах и ТПУ. Операторы всегда готовы ответить на вопросы о расписании движения дальних и пригородных поездов, наличии билетов, услугах и сервисах на вокзалах и в поездах. С начала года таких обращений поступило около 2 тыс.

Для удобства пассажиров с ограниченными физическими возможностями максимально упрощена покупка льготных билетов. Так, оформить билеты на специализированные места теперь можно на сайте, указав СНИЛС в личном кабинете пользователя. Проверка наличия у пассажира инвалидности и необходимости использования кресла-коляски для предоставления приоритетного права при оформлении билетов осуществляется автоматически на основании сведений Федерального реестра инвалидов. Важно, что при покупке билетов на специализированные места для людей с ограниченными физическими возможностями действуют скидки: поезда ФПК – 50%, поезда ДОСС – 40%.