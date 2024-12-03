Погрузка на Калининградской железной дороге в ноябре 2024 года выросла на 17,7%

В ноябре текущего года на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено 180,5 тыс. тонн различных грузов, что на 17,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Тарифный грузооборот составил около 85,4 млн тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 104,4 млн тонно-км.
Всего в январе – ноябре на магистрали погружено и отправлено более 1 млн 843 тыс. тонн различных грузов – на 4% больше показателя 2023 года.
В частности, с начала 2024 года магистралью погружено:
Грузооборот за 11 месяцев составил 897,6 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1169 млн тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.