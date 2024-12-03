Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Калининградской железной дороге в ноябре 2024 года выросла на 17,7%

2024-12-03 15:23
В ноябре текущего года на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено 180,5 тыс. тонн различных грузов, что на 17,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Тарифный грузооборот составил около 85,4 млн тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 104,4 млн тонно-км.

Всего в январе – ноябре на магистрали погружено и отправлено более 1 млн 843 тыс. тонн различных грузов – на 4% больше показателя 2023 года.

В частности, с начала 2024 года магистралью погружено:

  • жмыхов – 1 млн 221 тыс. тонн;
  • строительных грузов – 182,4 тыс. тонн;
  • зерна – 156,8 тыс. тонн;
  • химических и минеральных удобрений – 65,9 тыс. тонн;
  • автомобилей и комплектующих – 39,3 тыс. тонн;
  • продовольственных товаров – 28 тыс. тонн;
  • соли поваренной – 5 тыс. тонн;
  • бумаги – 4,6 тыс. тонн.

Грузооборот за 11 месяцев составил 897,6 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1169 млн тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

