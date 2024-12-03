Погрузка на Юго-Восточной железной дороге за 11 месяцев текущего года составила 80 млн тонн

По оперативным данным, в январе – ноябре текущего года на Юго-Восточной железной дороге погрузка составила 80 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за 11 месяцев увеличился на 2% и составил 67,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии увеличился на 0,6% и составил 81,5 млрд тонно-км.
В том числе на ЮВЖД погружено:
В ноябре погрузка составила 6,9 млн тонн (-6,7% к ноябрю прошлого года). Грузооборот в ноябре увеличился на 1,3% и составил 6,2 млрд тонно-км тарифных тонно-км, грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии составил 7,5 млрд тонно-км (-1,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.