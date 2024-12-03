Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Юго-Восточной железной дороге за 11 месяцев текущего года составила 80 млн тонн

Погрузка на Юго-Восточной железной дороге за 11 месяцев текущего года составила 80 млн тонн
По оперативным данным, в январе – ноябре текущего года на Юго-Восточной железной дороге погрузка составила 80 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за 11 месяцев увеличился на 2% и составил 67,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии увеличился на 0,6% и составил 81,5 млрд тонно-км.

В том числе на ЮВЖД погружено:

  • черных металлов – 13,3 млн тонн (-1% к январю – ноябрю 2023 года);
  • зерна – 5,9 млн тонн (-6,4%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 3,6 млн тонн (+2%);
  • нефти и нефтепродуктов – 3 млн тонн (рост – почти в 1,6 раза);
  • цемента – 2,3 млн тонн (-2,3%);
  • химических и минеральных удобрений – 1,5 млн тонн (+13%).

В ноябре погрузка составила 6,9 млн тонн (-6,7% к ноябрю прошлого года). Грузооборот в ноябре увеличился на 1,3% и составил 6,2 млрд тонно-км тарифных тонно-км, грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии составил 7,5 млрд тонно-км (-1,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

