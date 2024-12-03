Горьковская железная дорога назначила дополнительные пригородные поезда до станции Нижний Новгород-Сортировочный 29 декабря

Дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный назначены на Горьковской железной дороге 29 декабря 2024 года. Это позволит жителям и гостям города выбрать любое удобное для себя время, чтобы посетить праздничные мероприятия в честь прибытия Поезда Деда Мороза в Нижний Новгород.
Рельсовые автобусы осуществят дополнительные рейсы по следующему расписанию:
Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный:
Нижний Новгород-Сортировочный – Нижний Новгород-Московский:
Напомним, что Дед Мороз прибудет в Нижний Новгород из Великого Устюга на специально подготовленном железнодорожниками поезде 29 декабря. Состав совершит остановку на станции Нижний Новгород-Сортировочный с 09:00 до 15:10. Во время стоянки нижегородцев и гостей города ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Для обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки.
Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.