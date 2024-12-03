Горьковская железная дорога назначила дополнительные пригородные поезда до станции Нижний Новгород-Сортировочный 29 декабря

13:58

Дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный назначены на Горьковской железной дороге 29 декабря 2024 года. Это позволит жителям и гостям города выбрать любое удобное для себя время, чтобы посетить праздничные мероприятия в честь прибытия Поезда Деда Мороза в Нижний Новгород.

Рельсовые автобусы осуществят дополнительные рейсы по следующему расписанию:

Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный:

№ 6101 отправлением в 08:15, прибытием в 08:27;

№ 6103 отправлением в 09:00, прибытием в 09:12;

№ 6105 отправлением в 09:46, прибытием в 10:01;

№ 6107 отправлением в 10:32, прибытием в 10:44;

№ 6109 отправлением в 11:15, прибытием в 11:27;

№ 6111 отправлением в 11:56, прибытием в 12:08;

№ 6113 отправлением в 12:35, прибытием в 12:47;

№ 6115 отправлением в 13:21, прибытием в 13:34;

Нижний Новгород-Сортировочный – Нижний Новгород-Московский:

№ 6102 отправлением в 08:35, прибытием в 08:50;

№ 6104 отправлением в 09:26, прибытием в 09:38;

№ 6106 отправлением в 10:09, прибытием в 10:24;

№ 6108 отправлением в 10:52, прибытием в 11:04;

№ 6110 отправлением в 11:36, прибытием в 11:48;

№ 6112 отправлением в 12:16, прибытием в 12:28;

№ 6114 отправлением в 12:55, прибытием в 13:07;

№ 6116 отправлением в 13:45, прибытием в 13:57.

Напомним, что Дед Мороз прибудет в Нижний Новгород из Великого Устюга на специально подготовленном железнодорожниками поезде 29 декабря. Состав совершит остановку на станции Нижний Новгород-Сортировочный с 09:00 до 15:10. Во время стоянки нижегородцев и гостей города ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Для обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.