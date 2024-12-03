Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога назначила дополнительные пригородные поезда до станции Нижний Новгород-Сортировочный 29 декабря

2024-12-03 13:58
Горьковская железная дорога назначила дополнительные пригородные поезда до станции Нижний Новгород-Сортировочный 29 декабря
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Дополнительные пригородные поезда сообщением Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный назначены на Горьковской железной дороге 29 декабря 2024 года. Это позволит жителям и гостям города выбрать любое удобное для себя время, чтобы посетить праздничные мероприятия в честь прибытия Поезда Деда Мороза в Нижний Новгород.

Рельсовые автобусы осуществят дополнительные рейсы по следующему расписанию:

Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный:

  • № 6101 отправлением в 08:15, прибытием в 08:27;
  • № 6103 отправлением в 09:00, прибытием в 09:12;
  • № 6105 отправлением в 09:46, прибытием в 10:01;
  • № 6107 отправлением в 10:32, прибытием в 10:44;
  • № 6109 отправлением в 11:15, прибытием в 11:27;
  • № 6111 отправлением в 11:56, прибытием в 12:08;
  • № 6113 отправлением в 12:35, прибытием в 12:47;
  • № 6115 отправлением в 13:21, прибытием в 13:34;

Нижний Новгород-Сортировочный – Нижний Новгород-Московский:

  • № 6102 отправлением в 08:35, прибытием в 08:50;
  • № 6104 отправлением в 09:26, прибытием в 09:38;
  • № 6106 отправлением в 10:09, прибытием в 10:24;
  • № 6108 отправлением в 10:52, прибытием в 11:04;
  • № 6110 отправлением в 11:36, прибытием в 11:48;
  • № 6112 отправлением в 12:16, прибытием в 12:28;
  • № 6114 отправлением в 12:55, прибытием в 13:07;
  • № 6116 отправлением в 13:45, прибытием в 13:57.

Напомним, что Дед Мороз прибудет в Нижний Новгород из Великого Устюга на специально подготовленном железнодорожниками поезде 29 декабря. Состав совершит остановку на станции Нижний Новгород-Сортировочный с 09:00 до 15:10. Во время стоянки нижегородцев и гостей города ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Для обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru