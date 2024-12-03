Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на Южно-Уральской железной дороге в ноябре 2024 года выросли на 6,3%

2024-12-03 11:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ноябре 2024 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 744,2 тыс. пассажиров, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 549,6 тыс. (+3,8%), в дальнем следовании – 194,6 тыс. (+14%).

Пассажирооборот в ноябре 2024 года составил 214,1 млн пасс.-км, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 46,6 млн пасс.-км (+4,3%), в дальнем следовании – 167,5 млн пасс.-км (+2,4%).

Всего за 11 месяцев 2024 года отправлено 8,8 млн пассажиров (+6,6% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – 2,2 млн (+4,1%), в пригородном сообщении – 6,6 млн (+7,5%).

Пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2024 года снизился на 0,6% к уровню прошлого года и составил 2,8 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 547,7 млн пасс.-км (+12,4%), в дальнем следовании –2,3 млрд пасс.-км (-3,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

