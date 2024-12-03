За январь – ноябрь 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге отправлено 11,2 млн пассажиров

10:43

По оперативным данным, на Восточно-Сибирской железной дороге в январе – ноябре 2024 года было отправлено 11,2 млн пассажиров (+1,7% к январю – ноябрю 2023 года), из них в дальнем следовании – 2,6 млн (+1,7%), в пригородном сообщении – 8,6 млн (+1,7%).

Пассажирооборот за этот период увеличился на 0,4% и составил 2,8 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 373 млн пасс.-км (+3,3%), в дальнем следовании – 2,4 млрд пасс.-км (на уровне января – ноября 2023 года).

В ноябре 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге перевезено более 920,6 тыс. пассажиров, что на 0,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 700 тыс. (+2,1%), в дальнем следовании – 220,7 тыс. (-2,6%).

Пассажирооборот в ноябре 2024 года составил 233,5 млн пасс.-км, что на 2,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 29 млн пасс.-км (соответствует показателю прошлого года), в дальнем следовании – 204,5 млн пасс.-км (-3,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.