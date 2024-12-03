Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За январь – ноябрь 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге отправлено 11,2 млн пассажиров

2024-12-03 10:43
За январь – ноябрь 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге отправлено 11,2 млн пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По оперативным данным, на Восточно-Сибирской железной дороге в январе – ноябре 2024 года было отправлено 11,2 млн пассажиров (+1,7% к январю – ноябрю 2023 года), из них в дальнем следовании – 2,6 млн (+1,7%), в пригородном сообщении – 8,6 млн (+1,7%).

Пассажирооборот за этот период увеличился на 0,4% и составил 2,8 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 373 млн пасс.-км (+3,3%), в дальнем следовании – 2,4 млрд пасс.-км (на уровне января – ноября 2023 года).

В ноябре 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге перевезено более 920,6 тыс. пассажиров, что на 0,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 700 тыс. (+2,1%), в дальнем следовании – 220,7 тыс. (-2,6%).

Пассажирооборот в ноябре 2024 года составил 233,5 млн пасс.-км, что на 2,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 29 млн пасс.-км (соответствует показателю прошлого года), в дальнем следовании – 204,5 млн пасс.-км (-3,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru