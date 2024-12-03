За 11 месяцев 2024 года на Красноярской железной дороге перевезено около 7,2 млн пассажиров

За 11 месяцев 2024 года на Красноярской железной дороге перевезено около 7,2 млн пассажиров

10:35

За 11 месяцев 2024 года на Красноярской железной дороге перевезено 7 млн 194 тыс. пассажиров (-1,4% к январю – ноябрю 2023 года), из них в дальнем следовании – 1,6 млн (+2,5%), в пригородном сообщении – 5,6 млн (-2,4%).

Пассажирооборот за этот период сохранился на уровне 11 месяцев прошлого года, составив 1 млрд 946 млн пасс.-км, в том числе в дальнем следовании – 1 млрд 695 млн пасс.-км, в пригородном сообщении – 251 млн пасс.-км.

В ноябре с вокзалов и станций КрасЖД отправились в путешествие 552 тыс. пассажиров, из них в поездах дальнего следования – 141 тыс., в пригородных поездах – 411 тыс., сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.