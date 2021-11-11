Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый график движения пассажирских поездов начнет действовать на Дальневосточной железной дороге в декабре

2021-11-11 11:00
Новый график движения пассажирских поездов начнет действовать на Дальневосточной железной дороге в декабре
С 12 декабря на Дальневосточной магистрали начнет действовать новый график движения пассажирских поездов. Количество маршрутов в 2022 году планируется сохранить в объеме текущего года.

В новом графике в Хабаровском крае назначено 12 пассажирских поездов дальнего следования, в том числе один летний поезд № 213/214 сообщением Хабаровск – Тихоокеанская и 8 поездов пригородного сообщения.

В Приморском крае назначено 8 пассажирских поездов дальнего следования и 37 – пригородного сообщения.

В Амурской области назначено 6 пассажирских поездов дальнего следования, в том числе летний поезд № 235/236 сообщением Тында – Анапа, а также 8 поездов пригородного сообщения плюс 1 состав, курсирующий без обратного маршрута.

В Еврейской автономной области назначено 8 пассажирских поездов дальнего следования и 5 – пригородного сообщения.

В Сахалинской области назначено 2 пассажирских поезда дальнего следования и 14 поездов пригородного сообщения плюс 1 поезд, курсирующий без обратного маршрута.

Из-за закрытия российско-китайской и российско-корейской границ в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции по-прежнему отменены поезда № 401/402 Гродеково (РФ) – Суйфэньхе (КНР) и № 651/652 Уссурийск (РФ) – Туманган (КНДР), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

