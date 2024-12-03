За 11 месяцев 2024 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила почти 70 млн тонн (+2,6% к аналогичному периоду прошлого года).
Грузооборот в январе – ноябре достиг уровня аналогичного периода 2023 года и составил 217,6 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 271,4 млрд тонно-км (-1,6%).
На дороге погружено в том числе:
В ноябре 2024 года на станциях ДВЖД было погружено 6,4 млн тонн грузов (+4,3% к ноябрю 2023 года).
Грузооборот в ноябре текущего года составил 20,3 млрд тарифных тонно-км (+5,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 24,8 млрд тонно-км (+2,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.