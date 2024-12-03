Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2024-12-03 10:30
За 11 месяцев 2024 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила почти 70 млн тонн
За 11 месяцев 2024 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила почти 70 млн тонн (+2,6% к аналогичному периоду прошлого года).

Грузооборот в январе – ноябре достиг уровня аналогичного периода 2023 года и составил 217,6 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 271,4 млрд тонно-км (-1,6%).

На дороге погружено в том числе:

  • каменного угля – 33,2 млн тонн (+4,8% к январю – ноябрю 2023 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 7,8 млн тонн (-2,3%);
  • строительных грузов – 2,9 млн тонн (-11,1%);
  • руды железной и марганцевой – 2,7 млн тонн (+4,2%);
  • лесных грузов – 2,4 млн тонн (-1,5%);
  • грузов в контейнерах – 2,3 млн тонн (+11,7%);
  • цемента – 1,3 млн тонн (+2,7%);
  • черных металлов – 803,1 тыс. тонн (-5,6%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 507 тыс. тонн (-5,3%).

В ноябре 2024 года на станциях ДВЖД было погружено 6,4 млн тонн грузов (+4,3% к ноябрю 2023 года).

Грузооборот в ноябре текущего года составил 20,3 млрд тарифных тонно-км (+5,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 24,8 млрд тонно-км (+2,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

