2024-12-03 10:07
В ноябре текущего года на Свердловской железной дороге отправлено 2,5 млн пассажиров
В ноябре 2024 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,5 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 1,9 млн (+4,1%), в дальнем следовании – 0,6 млн (-2,5%, так как в этом году в ноябре не было длинных выходных). Пассажирооборот в ноябре 2024 года составил 696 млн пасс.-км, что на 1,2% меньше показателя ноября 2023 года.

За 11 месяцев 2024 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 30,8 млн пассажиров, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года, из них в пригородном сообщении – 23,1 млн (+4,8%), в дальнем следовании – 7,7 млн (+4,4%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2024 года вырос на 2,7% и составил 8,1 млрд пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

