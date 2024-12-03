Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в январе – ноябре текущего года выросла на 3,8%

По оперативной информации, в январе – ноябре 2024 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге составила 53,4 млн тонн. Это на 3,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за 11 месяцев составил свыше 200 млрд тарифных тонно-км (+1,5%), грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 242,5 млрд тонно-км (+0,4%).
В январе – ноябре 2024 года Восточно-Сибирской железной дорогой в том числе погружено:
В ноябре 2024 года погрузка на ВСЖД выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% и составила 4,9 млн тонн.
Грузооборот в ноябре увеличился на 4,6% и составил около 19 млрд тарифных тонно-км, грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии составил 22,4 млрд тонно-км, что выше, чем за аналогичный период прошлого года, на 2%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.