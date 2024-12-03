Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в январе – ноябре текущего года выросла на 3,8%

09:52

По оперативной информации, в январе – ноябре 2024 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге составила 53,4 млн тонн. Это на 3,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за 11 месяцев составил свыше 200 млрд тарифных тонно-км (+1,5%), грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 242,5 млрд тонно-км (+0,4%).

В январе – ноябре 2024 года Восточно-Сибирской железной дорогой в том числе погружено:

каменного угля – 26,3 млн тонн (+2,1%);

нефти и нефтепродуктов – 7,7 млн тонн (-1,2%);

руды железной и марганцевой – 4,1 млн тонн (рост – в 1,5 раза);

лесных грузов – 2,4 млн тонн (+1%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1,7 млн тонн (+2,9%);

строительных грузов – 1,7 млн тонн (-12,8%);

цемента – 661 тыс. тонн (+3,5%);

химикатов и соды – 398 тыс. тонн (+6,1%);

лома черных металлов – 360 тыс. тонн (-12,3%);

химических и минеральных удобрений – 231 тыс. тонн (+1,9%);

зерна – 73 тыс. тонн (-6%);

кокса – 37,1 тыс. тонн (-34%);

черных металлов – 42,2 тыс. тонн (-24%).

В ноябре 2024 года погрузка на ВСЖД выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% и составила 4,9 млн тонн.

Грузооборот в ноябре увеличился на 4,6% и составил около 19 млрд тарифных тонно-км, грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии составил 22,4 млрд тонно-км, что выше, чем за аналогичный период прошлого года, на 2%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.