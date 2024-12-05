Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Акция «Путь твоей безопасности» стартовала на Куйбышевской железной дороге

2024-12-05 16:23
С 5 по 19 декабря 2024 года на Куйбышевской магистрали проходит акция «Путь твоей безопасности», направленная на профилактику безопасности детей при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

В рамках акции в школьных и дошкольных учебных заведениях будут проходить профилактические мероприятия. Железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции проведут информационно-разъяснительную работу, направленную на предупреждение несчастных случаев с несовершеннолетними в зоне движения поездов.

Для того чтобы привлечь внимание ребят, железнодорожники будут использовать видеоролики, буклеты, а также пригласят учащихся на экскурсии в депо, на вокзалы и другие объекты инфраструктуры.

Кроме того, планируется провести акции на специализированных пешеходных проходах через железнодорожные пути, где в непосредственной близости расположены городские школы и центры дополнительного образования. Детям и родителям также расскажут о необходимости соблюдения правил поведения на железной дороге.

Куйбышевская железная дорога призывает педагогов и родителей регулярно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Напоминаем, что необходимо проявлять внимательность и осторожность, не оставлять детей без присмотра. Нельзя переходить пути в непредназначенных для этой цели местах и перебегать их перед приближающимся поездом, подниматься на крыши вагонов, подходить к контактной сети. Для пересечения железной дороги нужно пользоваться только пешеходными мостами и переходами.

За 11 месяцев 2024 года на Куйбышевской магистрали из-за пренебрежения правилами безопасности пострадали 11 несовершеннолетних, 7 из них погибли. За аналогичный период прошлого года было травмировано 6 подростков, смертельных случаев – 3, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

