Межрегиональный поезд «Сурская стрела» по маршруту Саранск – Пенза станет ежедневным

2024-12-05 16:00
С 28 декабря межрегиональный пригородный поезд «Сурская стрела» сообщением Саранск – Пенза будет ходить ежедневно.

Это решение принято благодаря тесному взаимодействию правительств Пензенской области и Республики Мордовии, Куйбышевской железной дороги и компании-перевозчика – Башкортостанской ППК и связано с повышенным спросом на поездки между субъектами.

Так, из столицы Мордовии поезд № 7231 будет отправляться в 08:10 и прибывать в Пензу в 10:53. Обратно поезд № 7246 будет отправляться из Пензы в 17:01 и прибывать в Саранск в 19:53. Время в пути составит менее 3 часов.

Таким образом, для жителей и гостей Пензенской области и Республики Мордовии обеспечена возможность ежедневно путешествовать и совершать деловые поездки в современных и комфортных поездах.

Электропоезд «Сурская стрела» состоит из 4 вагонов, оборудованных кондиционерами, подъемниками для посадки и высадки маломобильных граждан, комфортными креслами, креплениями для велосипедов, USB-портами.

На рейсы «Сурской стрелы» действуют льготы и скидки. Билеты доступны к покупке в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах пригородного сообщения, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

