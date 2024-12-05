Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Участники сообщества «ДОБРОволец Свердловской железной дороги» с начала года провели более 160 волонтерских акций

2024-12-05 15:24
С начала 2024 года работники Свердловской магистрали приняли участие более чем в 160 благотворительных мероприятиях. Традицию корпоративного волонтерства поддерживают свыше 4 тыс. железнодорожников в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Нижнем Тагиле, Сургуте и других населенных пунктах. Основными направлениями деятельности добровольческого движения на СвЖД являются поддержка пожилых людей, защита окружающей среды, развитие патриотизма, помощь при организации гуманитарных миссий.

Добровольцы присоединяются к международным и федеральным инициативам, например, традиционно участвуют в Едином дне донора, профилактической акции «Вместе против диабета», заботятся о детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, ветеранах и людях с ограниченными возможностями здоровья: решают различные бытовые вопросы, поддерживают морально. Также они оказывают поддержку приютам для животных. В списке добрых дел – продвижение здорового образа жизни и занятий спортом.

Волонтеры СвЖД помогают развивать практику раздельного сбора отходов и в целом не остаются равнодушными к проблемам экологии. В частности, железнодорожники ежегодно принимают участие в мероприятиях по восстановлению лесного фонда, проводят высадку зеленых насаждений в полосе отвода и окрестностях населенных пунктов, а также на территории предприятий. В этом году в рамках экологических программ свердловские железнодорожники высадили более 20 тыс. деревьев и кустарников, во время субботника у скал «Каменная чаша» под Екатеринбургом обустроили туристическую инфраструктуру.

К сообществу неравнодушных присоединились воспитанники и педагоги Свердловской и Тюменской детских железных дорог, студенты профильных учебных заведений. Во всех проектах активно участвуют «серебряные» волонтеры – железнодорожники, которые вышли на заслуженный отдых, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

