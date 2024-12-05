В январе – ноябре 2024 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги отправлено около 8,3 млн пассажиров

15:00

В январе – ноябре текущего года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено почти 8,3 млн пассажиров, что на 13% больше показателя аналогичного периода 2023 года, из них в пригородном сообщении – свыше 8 млн 71 тыс. человек (рост составил 12,6%), в дальнем следовании – более 202,7 тыс., что на 36% выше уровня прошлого года.

В ноябре с вокзалов и станций Калининградской магистрали отправлено около 463 тыс. пассажиров (на 4,2% больше в сравнении с прошлым годом), из них в пригородном сообщении – 450 тыс. (+4,6%), в дальнем следовании – 12,8 тыс. (-6,9%).

Пассажирооборот с начала 2024 года составил почти 287 млн пасс.-км (+17,2%), в том числе в пригородном сообщении – более 232,2 млн пасс.-км (+12,5%), в дальнем следовании – 54,7 млн пасс.-км (+42,2%).

В ноябре пассажирооборот составил 15,7 млн пасс.-км (+4%), в том числе в пригородном сообщении – 12,2 млн пасс.-км (+4,6%), в дальнем следовании – 3,5 млн пасс.-км (+1,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.