Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе – ноябре 2024 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги отправлено около 8,3 млн пассажиров

2024-12-05 15:00
В январе – ноябре 2024 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги отправлено около 8,3 млн пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе – ноябре текущего года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено почти 8,3 млн пассажиров, что на 13% больше показателя аналогичного периода 2023 года, из них в пригородном сообщении – свыше 8 млн 71 тыс. человек (рост составил 12,6%), в дальнем следовании – более 202,7 тыс., что на 36% выше уровня прошлого года.

В ноябре с вокзалов и станций Калининградской магистрали отправлено около 463 тыс. пассажиров (на 4,2% больше в сравнении с прошлым годом), из них в пригородном сообщении – 450 тыс. (+4,6%), в дальнем следовании – 12,8 тыс. (-6,9%).

Пассажирооборот с начала 2024 года составил почти 287 млн пасс.-км (+17,2%), в том числе в пригородном сообщении – более 232,2 млн пасс.-км (+12,5%), в дальнем следовании – 54,7 млн пасс.-км (+42,2%).

В ноябре пассажирооборот составил 15,7 млн пасс.-км (+4%), в том числе в пригородном сообщении – 12,2 млн пасс.-км (+4,6%), в дальнем следовании – 3,5 млн пасс.-км (+1,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru