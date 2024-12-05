54 остановочных пункта будут переименованы на железной дороге в Архангельской области

В Архангельской области остановки поездов, которые ранее обозначались километром железной дороги, получат уникальные имена. Всего будет переименовано 54 остановочных пункта. Выбор названий проводился совместно с органами власти субъекта РФ с учетом наименований местных топонимов. Железнодорожникам предстоит внести новые названия в справочные и информационные системы и разместить их на остановочных пунктах, а также актуализировать расписание поездов. Процедура переименования проходит в несколько этапов и завершится в следующем году.
На участке от Бакарицы до Карпогор на маршрутах поездов появятся:
- Светлый (102 км);
- Калинушка (15 км);
- Мостовая (197 км);
- Уемляночка (21 км)
- Лодемское (32 км);
- Лявля (36 км);
- Спасское (48 км);
- Вождоромка (54 км);
на участке от Исакогорки до Северодвинска:
- Полянка (5 км);
- Озерный (28 км);
- Большое Пивкозеро (26 км);
- Малое Клетное (34 км);
на участке от Обозерской до Бакарицы:
- Лесопункт (1096 км);
- Лахта (1113 км);
- Малая Кяма (1008 км);
- Кеньга (1028 км);
- Белое озеро (1059 км);
на участке от Коноши до Обозерской:
- Грибная (744 км);
- Клюквенная (757 км);
- на участке Пост 243 км – Онега;
- Аквапарк (22 км);
на участке от Обозерской до Маленьги:
- Первомайский (183 км);
- Шаста (205 км);
- Порог (243 км);
на участке от Коноши до Вельска:
- Озерки (100 км);
- Туймино (60 км);
- Лесная (91 км);
- Каменная (95 км);
- Солгинский (62 км);
- Прикувашский (78 км);
на участке от Вельска до Котласа:
- Лесобаза (827 км);
- Болото Мох (835 км);
- Черное озеро (838 км);
- Павлицево (880 км);
- Казарма (884 км);
- Боровой (892 км);
- Доровичный (896 км);
- Ворсаньга (903 км);
- Мяткурга (917 км);
- Колонна (930 км);
на участке от Котласа до Микуни:
- Ныромка (1121 км);
- Секур (1169 км);
- Кулига (1180 км);
- Лупья (1186);
- Локомотивное депо (1096 км);
на участке от Котласа до Сольвычегодска:
- Мелькомбинат (381 км);
- Антоново (389 км);
- Асеевский (397 км);
на участке от Сусоловки до Котласа:
- Шубино (346 км);
- Ухтомка (359 км);
- Узловое (364 км);
- Старая Гарь (365 км);
- Ефимовское (369 км);
- Русло (371 км);
- Шомокса (335 км), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.