54 остановочных пункта будут переименованы на железной дороге в Архангельской области

14:00

В Архангельской области остановки поездов, которые ранее обозначались километром железной дороги, получат уникальные имена. Всего будет переименовано 54 остановочных пункта. Выбор названий проводился совместно с органами власти субъекта РФ с учетом наименований местных топонимов. Железнодорожникам предстоит внести новые названия в справочные и информационные системы и разместить их на остановочных пунктах, а также актуализировать расписание поездов. Процедура переименования проходит в несколько этапов и завершится в следующем году.

На участке от Бакарицы до Карпогор на маршрутах поездов появятся:

Светлый (102 км);

Калинушка (15 км);

Мостовая (197 км);

Уемляночка (21 км)

Лодемское (32 км);

Лявля (36 км);

Спасское (48 км);

Вождоромка (54 км);

на участке от Исакогорки до Северодвинска:

Полянка (5 км);

Озерный (28 км);

Большое Пивкозеро (26 км);

Малое Клетное (34 км);

на участке от Обозерской до Бакарицы:

Лесопункт (1096 км);

Лахта (1113 км);

Малая Кяма (1008 км);

Кеньга (1028 км);

Белое озеро (1059 км);

на участке от Коноши до Обозерской:

Грибная (744 км);

Клюквенная (757 км);

на участке Пост 243 км – Онега;

Аквапарк (22 км);

на участке от Обозерской до Маленьги:

Первомайский (183 км);

Шаста (205 км);

Порог (243 км);

на участке от Коноши до Вельска:

Озерки (100 км);

Туймино (60 км);

Лесная (91 км);

Каменная (95 км);

Солгинский (62 км);

Прикувашский (78 км);

на участке от Вельска до Котласа:

Лесобаза (827 км);

Болото Мох (835 км);

Черное озеро (838 км);

Павлицево (880 км);

Казарма (884 км);

Боровой (892 км);

Доровичный (896 км);

Ворсаньга (903 км);

Мяткурга (917 км);

Колонна (930 км);

на участке от Котласа до Микуни:

Ныромка (1121 км);

Секур (1169 км);

Кулига (1180 км);

Лупья (1186);

Локомотивное депо (1096 км);

на участке от Котласа до Сольвычегодска:

Мелькомбинат (381 км);

Антоново (389 км);

Асеевский (397 км);

на участке от Сусоловки до Котласа: