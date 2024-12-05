Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

54 остановочных пункта будут переименованы на железной дороге в Архангельской области

2024-12-05 14:00
54 остановочных пункта будут переименованы на железной дороге в Архангельской области
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Архангельской области остановки поездов, которые ранее обозначались километром железной дороги, получат уникальные имена. Всего будет переименовано 54 остановочных пункта. Выбор названий проводился совместно с органами власти субъекта РФ с учетом наименований местных топонимов. Железнодорожникам предстоит внести новые названия в справочные и информационные системы и разместить их на остановочных пунктах, а также актуализировать расписание поездов. Процедура переименования проходит в несколько этапов и завершится в следующем году.

На участке от Бакарицы до Карпогор на маршрутах поездов появятся:

  • Светлый (102 км);
  • Калинушка (15 км);
  • Мостовая (197 км);
  • Уемляночка (21 км)
  • Лодемское (32 км);
  • Лявля (36 км);
  • Спасское (48 км);
  • Вождоромка (54 км);

на участке от Исакогорки до Северодвинска:

  • Полянка (5 км);
  • Озерный (28 км);
  • Большое Пивкозеро (26 км);
  • Малое Клетное (34 км);

на участке от Обозерской до Бакарицы:

  • Лесопункт (1096 км);
  • Лахта (1113 км);
  • Малая Кяма (1008 км);
  • Кеньга (1028 км);
  • Белое озеро (1059 км);

на участке от Коноши до Обозерской:

  • Грибная (744 км);
  • Клюквенная (757 км);
  • на участке Пост 243 км – Онега;
  • Аквапарк (22 км);

на участке от Обозерской до Маленьги:

  • Первомайский (183 км);
  • Шаста (205 км);
  • Порог (243 км);

на участке от Коноши до Вельска:

  • Озерки (100 км);
  • Туймино (60 км);
  • Лесная (91 км);
  • Каменная (95 км);
  • Солгинский (62 км);
  • Прикувашский (78 км);

на участке от Вельска до Котласа:

  • Лесобаза (827 км);
  • Болото Мох (835 км);
  • Черное озеро (838 км);
  • Павлицево (880 км);
  • Казарма (884 км);
  • Боровой (892 км);
  • Доровичный (896 км);
  • Ворсаньга (903 км);
  • Мяткурга (917 км);
  • Колонна (930 км);

на участке от Котласа до Микуни:

  • Ныромка (1121 км);
  • Секур (1169 км);
  • Кулига (1180 км);
  • Лупья (1186);
  • Локомотивное депо (1096 км);

на участке от Котласа до Сольвычегодска:

  • Мелькомбинат (381 км);
  • Антоново (389 км);
  • Асеевский (397 км);

на участке от Сусоловки до Котласа:

  • Шубино (346 км);
  • Ухтомка (359 км);
  • Узловое (364 км);
  • Старая Гарь (365 км);
  • Ефимовское (369 км);
  • Русло (371 км);
  • Шомокса (335 км), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru