«Горнолыжные экспрессы» начнут курсировать в Пермском крае с 7 декабря

11:52

С 7 декабря 2024 года Свердловская железная дорога и Пермская пригородная компания (ППК) запускают мультимодальные перевозки до популярных горнолыжных центров Пермского края. В зимний сезон по выходным и праздничным дням любители активного отдыха смогут на электричках добираться до станций Углеуральская и Чусовская и далее пересаживаться на автобусы до центров «Губаха» и «Такман». Расписание автобусов увязано со временем прибытия/отправления поездов.

На железнодорожной части маршрута будут курсировать современные электропоезда «Финист» и «Ласточка». В вагонах – система климат-контроля с очисткой и обеззараживанием воздуха, розетки для зарядки гаджетов, экологически чистые санитарные модули, специальные места для размещения багажа. Перевозка сноубордов, лыж и другого спортинвентаря осуществляется бесплатно и без оформления перевозочных документов.

Пригородный поезд № 7128/7127 Пермь-2 – Углеуральская (в «Губаху») будет отправляться в 07:00 (здесь и далее – время местное) и прибывать на станцию Углеуральская в 09:38. В обратную сторону отправление в 18:36, прибытие на станцию Пермь-2 в 21:08.

Пригородный поезд № 7186/7189 Пермь-2 – Чусовская (в «Такман»): отправление в 08:42, прибытие на станцию Чусовская в 11:04. В обратную сторону отправление в 17:47, прибытие на станцию Пермь-2 в 20:17.

В черте Перми предусмотрены остановки на станциях и остановочных пунктах Пермь-1, Мотовилиха, Молодсообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.ежная и Левшино.

Расписание действительно для рейсов «горнолыжных экспрессов» 7, 8 и 14 декабря. С 15 декабря, с вводом нового графика движения, время прибытия/отправления поездов будет скорректировано. Уточнить актуальное расписание, узнать стоимость и оформить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ППК и в пригородных кассах. Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления поезда.

Запуск в Пермском крае мультимодальных маршрутов до горнолыжных центров с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта способствует популяризации зимнего туризма в регионе. «Горнолыжным экспрессом» до «Губахи» с декабря 2019 года воспользовались 44,5 тыс. пассажиров, до «Такмана» с января 2021 года – 19,7 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.