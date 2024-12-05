За 11 месяцев текущего года на терминалах Горьковской железной дороги переработано более 5 млн тонн грузов

Грузопереработка на терминалах Горьковской железной дороги в январе – ноябре 2024 года превысила отметку в 5,2 млн тонн.

Всего Горьковская магистраль за 11 месяцев обработала грузы на терминалах:

Тихорецкая – 931 тыс. тонн;

Муром – 657,5 тыс. тонн;

Доскино – 640 тыс. тонн;

Юрьевец – 445,8 тыс. тонн;

Котельнич-2 – 279,1 тыс. тонн;

Киров-Котласский – 300,1 тыс. тонн;

Чернушка – 205,7 тыс. тонн;

Ижевск – 223,7 тыс. тонн.

Возможности терминально-складского комплекса Доскино в Нижегородской области были представлены сотрудниками магистрали на IX Транспортном форуме в Нижнем Новгороде 4 декабря. Здесь принимаются и обрабатываются автомобили, прибывающие из Китая. Весь автотранспорт проходит обязательную процедуру таможенного оформления. После выгрузки автомобили размещаются на специальной площадке хранения до передачи их грузополучателю.

Отметим, что на терминалах магистрали оказываются услуги комплексного транспортного обслуживания: погрузка и выгрузка широкой номенклатуры грузов, их хранение в крытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автомобильным транспортом, оформление перевозочных документов, очистка/промывка вагонов.

Активно внедряется в работу «цифровая модель» взаимоотношений с грузоотправителями и грузополучателями. Клиент магистрали имеет возможность в «Личном кабинете» и на сайте ОАО «РЖД» дистанционно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса.

Для удобства клиентов разработаны новые сервисы, в том числе «ЦМ-Экспедитор» (создает оптимальные логистические схемы), «Мастер погрузки» (помогает погрузить и закрепить груз, а также проверяет правильность его размещения) и «ЦМ-авто» (оказание полного комплекса терминальных услуг при перевозке автомобилей), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.