Открыто движение поездов по новым путям на объединенном участке БАМа Высокогорная — Датта в Хабаровском крае

10:06

После завершения строительства вторых путей между станцией Высокогорная и разъездом Дакка проведено объединение перегонов и открыто двухпутное движение на бамовском участке ДВЖД Высокогорная – Датта в Хабаровском крае.

Проект реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

В ходе работ на перегоне Выскогорная – Дакка был уложен второй главный путь протяженностью более 7,6 км. Он проходит по обводненной территории, пересекая реку Мули и множество ручьев. Для преодоления водных преград обустроено 7 водопропускных труб и построено 2 моста. Чтобы обезопасить пути от паводков, земляное полотно в некоторых местах отсыпано на высоту 15 м, также обустроены водоотводные канавы и кюветы. Всего переработано более 226 тыс. кубометров грунта. Дополнительное укрепление насыпи проводилось с учетом высокой сейсмичности участка.

После завершения работ и закрытия разъезда Дакка длина объединенного участка Высокогорная – Датта составляет почти 19 км.

Напомним, что в декабре 2023 года было открыто двухпутное движение на перегоне Дакка – Датта.

Модернизация линии Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань, на которой находится новый участок, повысит ее провозную способность к концу 2024 года до 81,8 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.