Руководители Дальневосточной магистрали и Харбинской железнодорожной корпорации обсудили развитие перевозок через пограничные переходы

09:57

Во Владивостоке состоялась встреча делегации Харбинской железнодорожной корпорации и руководителей Дальневосточной железной дороги, в ходе которой обсудили развитие перевозок через пограничные переходы Гродеково — Суйфэньхэ (Приморский край) и Нижнеленинское — Тунцзян (ЕАО).

Грузоперевозки в экспортно-импортном направлениях по итогам 11 месяцев 2024 года между ДВЖД и Харбинской железнодорожной корпорацией выросли на 22,2% к аналогичному периоду 2023 года и составили 12,9 млн тонн.

Во время встречи участники обсудили также меры по дальнейшему развитию инфраструктуры пограничных пунктов пропуска и подходов к ним, внедрению новых технологий, которые позволят увеличить грузопоток между двумя магистралями. Так, например, на станции Суйфэньхэ ведется реконструкция приемоотправочных путей, что позволит увеличить составность поездов до 71 условного вагона.

Успешным признан опыт экспериментальных отправок груженных контейнеров «open top». Как правило, в них перевозится каменный уголь. Применение этой технологии позволяет при смене подвижного состава с российской колеи (1520 мм) на китайскую (1435 мм) избежать перевалки. Это способствует увеличению перевозок угля и минимизирует вредное влияние на экологию. Также железнодорожники КНР рассмотрят варианты погрузки экспортной продукции в высвободившиеся порожние вагоны.

Все это должно повысить эффективность международных перевозок между Россией и Китаем уже в ближайшем будущем, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.