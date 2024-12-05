Первые 60 тяжеловесных угольных составов весом 7,1 тыс. тонн отправила Красноярская железная дорога со станции Подсиний в Хакасии

09:48

На углепогрузочной станции Подсиний в Хакасии в 2024 году впервые началось формирование тяжеловесных грузовых составов весом 7,1 тыс. тонн (ранее максимальный вес поездов, формируемых здесь, составлял 6,3 тыс. тонн). За 11 месяцев 2024 года со станции уже отправлено 62 состава с углем. Они проследовали в западном направлении в адрес предприятий теплоэнергетического комплекса Сибири.

Успешное внедрение технологии стало возможным благодаря тесному взаимодействию Красноярской железной дороги с партнерами, осуществляющими погрузку угля и промышленные железнодорожные перевозки на подъездных путях станции Подсиний.

Отметим, что на Красноярской магистрали формирование тяжеловесных грузовых составов массой 7,1 тыс. тонн началось в 2021 году. В настоящее время такая работа ведется на 6 станциях южного хода КрасЖД. Крупнейшие из них по объемам отправок – Черногорские Копи и Камышта в Республике Хакасии.

Увеличение массы грузовых поездов – одна из важнейших мер ОАО «РЖД» для повышения провозных способностей грузонапряженных участков железных дорог. Она позволяет нарастить объемы перевезенной продукции, не увеличивая при этом количество поездов.

На Красноярской магистрали, с которой начинается Восточный полигон, технология приобрела особую актуальность в связи с растущим спросом на перевозки восточного направления, а также из-за ограничений, возникающих при проведении работ по модернизации инфраструктуры участка Междуреченск – Тайшет.

За 11 месяцев 2024 года на КрасЖД сформировано и отправлено 558 тяжеловесных угольных составов весом 7,1 тыс. тонн, из них 55% – в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока.

Технология позволила с начала года дополнительно вывезти из Хакасии 470 тыс. тонн угля, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.