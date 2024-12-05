На Восточно-Сибирской железной дороге запустили новый сервис для пассажиров, путешествующих на Байкал

На Восточно-Сибирской железной дороге запустили новый сервис для пассажиров, путешествующих на Байкал

Онлайн-сервис для путешественников разработала Байкальская пригородная пассажирская компания. Интерактивная карта предлагает туристические маршруты до Байкала на электропоезде. С ее помощью можно спланировать поездку по уникальным живописным местам из Иркутска до порта Байкал на южном побережье озера.

На карте отмечены станции и остановочные пункты, проезжая которые, можно увидеть природные и архитектурные достопримечательности. Также на ней размещена информация об интересных местах и объектах, в том числе про Кругобайкальскую железную дорогу.

Интерактивная карта адаптирована под мобильные устройства, поэтому для того чтобы ей воспользоваться, необходим только доступ к интернету.

Спланировать путешествие и выбрать удобный маршрут на интерактивной карте можно, перейдя в сервис по ссылке map-irkppk.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.