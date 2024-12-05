В январе – ноябре 2024 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено более 10,4 млн пассажиров

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2024 года вырос на 3,4% к уровню января – ноября 2023 года и составил 4,3 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 312,7 млн пасс.-км (+3,9%), в дальнем следовании – 3,9 млрд пасс.-км (+3,3%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2024 года вырос на 3,4% к уровню января – ноября 2023 года и составил 4,3 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 312,7 млн пасс.-км (+3,9%), в дальнем следовании – 3,9 млрд пасс.-км (+3,3%).

В ноябре 2024 года отправлено более 836 тыс. пассажиров, это на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В пригородном сообщении отправлено 600,2 тыс. пассажиров (-1,9% к ноябрю 2023 года), в дальнем следовании – 235,9 тыс. (-1%).

Пассажирооборот в ноябре составил 255,6 млн пасс.-км, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 25,6 млн пасс.-км (+2,2%), в дальнем следовании – 230 млн пасс.-км (+0,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.