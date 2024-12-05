Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе – ноябре 2024 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено более 10,4 млн пассажиров

2024-12-05 09:31
В январе – ноябре 2024 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено более 10,4 млн пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе – ноябре 2024 года с вокзалов и станций Приволжской магистрали было отправлено более 10,4 млн пассажиров (+4% к январю – ноябрю 2023 года), из них в пригородном сообщении – 7,4 млн (+3,5%), в дальнем следовании – 3,1 млн (+5,1%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2024 года вырос на 3,4% к уровню января – ноября 2023 года и составил 4,3 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 312,7 млн пасс.-км (+3,9%), в дальнем следовании – 3,9 млрд пасс.-км (+3,3%).

В ноябре 2024 года отправлено более 836 тыс. пассажиров, это на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В пригородном сообщении отправлено 600,2 тыс. пассажиров (-1,9% к ноябрю 2023 года), в дальнем следовании – 235,9 тыс. (-1%).

Пассажирооборот в ноябре составил 255,6 млн пасс.-км, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 25,6 млн пасс.-км (+2,2%), в дальнем следовании – 230 млн пасс.-км (+0,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru