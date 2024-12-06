Куйбышевская магистраль представила новые перспективы партнерства на международном форуме в Ульяновске

Куйбышевская магистраль представила новые перспективы партнерства на международном форуме в Ульяновске

16:35

Куйбышевская железная дорога 5 и 6 декабря стала участником Международного торгово-логистического форума «Средняя Волга – Каспий» в Ульяновске. Мероприятие объединило на дискуссионных площадках крупные транспортные компании, ведущих грузоотправителей и представителей органов государственной власти регионов ПФО.

Одной из тем для обсуждения стала реализация торгово-логистического проекта «Средняя Волга – Каспий – Персидский залив».

«ОАО «РЖД» уделяет большое внимание организации перевозки грузов точно в срок по заранее согласованному расписанию, в том числе в рамках услуги «Грузовой экспресс». Мы предоставляем грузоотправителям инфраструктурные и технологические возможности доставки сборных грузов к Каспийскому морю и далее до портов Персидского залива», – отметил начальник Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Игорь Хахулин.

Проект будет востребован отправителями сельхозпродукции, автомобильных запчастей, промышленного сырья и других грузов.

Кроме того, возможности для предприятий по развитию железнодорожных перевозок по направлению «Север – Юг» были представлены на пленарном заседании форума при участии губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

Услуги, предоставляемые терминально-складским комплексом, цифровые сервисы, торговая площадка «РЖД Маркет» – вот лишь некоторые инструменты, с помощью которых предприятия могут решить логистические задачи по доставке грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.