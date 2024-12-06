Первый ускоренный контейнерный поезд отправлен со станции Тихорецкая в Китай

15:24

Горьковская железная дорога отправила первый ускоренный контейнерный поезд с нефтяным коксом со станции Тихорецкая, расположенной в Республике Татарстан, в Китай. Общий вес груза составил более 2 тыс. тонн. В составе поезда – 76 контейнеров.

«Развитие новых маршрутов контейнерных поездов – одно из приоритетных направлений деятельности магистрали. Нефтяной кокс стал новым видом груза, перевозимым железнодорожным транспортом из Казани. С этой целью была разработана своя логистическая схема», – отметил заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

Груз был доставлен из Нижнекамска автотранспортом и проследует по железной дороге до станции Владивосток Дальневосточной железной дороги с дальнейшей отправкой на экспорт в Китай морским транспортом.

Отметим, что терминал станции Тихорецкая принимает активное участие в работе с грузами в Республике Татарстан. В январе – ноябре этого года на нем обработано 931 тыс. тонн грузов.

Особое внимание уделяется развитию сервиса по ускоренной доставке грузов. Этому способствует развитая железнодорожная инфраструктура, выгодное географическое расположение, цифровизация процессов и партнерские отношения с ведущими транспортными компаниями, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.