Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первый ускоренный контейнерный поезд отправлен со станции Тихорецкая в Китай

2024-12-06 15:24
Первый ускоренный контейнерный поезд отправлен со станции Тихорецкая в Китай
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога отправила первый ускоренный контейнерный поезд с нефтяным коксом со станции Тихорецкая, расположенной в Республике Татарстан, в Китай. Общий вес груза составил более 2 тыс. тонн. В составе поезда – 76 контейнеров.

«Развитие новых маршрутов контейнерных поездов – одно из приоритетных направлений деятельности магистрали. Нефтяной кокс стал новым видом груза, перевозимым железнодорожным транспортом из Казани. С этой целью была разработана своя логистическая схема», – отметил заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

Груз был доставлен из Нижнекамска автотранспортом и проследует по железной дороге до станции Владивосток Дальневосточной железной дороги с дальнейшей отправкой на экспорт в Китай морским транспортом.

Отметим, что терминал станции Тихорецкая принимает активное участие в работе с грузами в Республике Татарстан. В январе – ноябре этого года на нем обработано 931 тыс. тонн грузов.

Особое внимание уделяется развитию сервиса по ускоренной доставке грузов. Этому способствует развитая железнодорожная инфраструктура, выгодное географическое расположение, цифровизация процессов и партнерские отношения с ведущими транспортными компаниями, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru