В преддверии зимних каникул Свердловская магистраль напоминает школьникам о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге

2024-12-06 15:20
В декабре сотрудники Свердловской магистрали по традиции напоминают детям и подросткам правила безопасного поведения на железной дороге. Акцент на этой теме связан с предстоящими зимними каникулами, когда дети проводят больше времени на улице. Акция «Путь твоей безопасности» направлена на предотвращение ситуаций, в которых несовершеннолетние могут получить травмы в зоне движения поездов.

Железнодорожники организуют в школах тематические уроки, показывают видеоролики и анимационные фильмы, проводят викторины на тему безопасности. Ребятам рассказывают, что чаще всего к травматизму приводят такие нарушения, как переход путей в непредназначенных для этого местах или перед близко идущим поездом и хождение по путям, объясняют, почему катание на подножках и автосцепках вагонов и нахождение на крышах вагонов (так называемые зацепинг и руфинг) смертельно опасны.

Работники СвЖД напоминают ребятам, что на объектах магистрали не рекомендуется отвлекаться на гаджеты и слушать музыку в наушниках, так как из-за этого можно не услышать сигналов приближающегося поезда. Чтобы во время новогодних каникул дети не забыли эти правила, им раздают памятки и тематические сувениры. Совместно с транспортной полицией железнодорожники проводят рейды на участках, где магистраль проходит вблизи школ и центров дополнительного образования, выявляют места несанкционированного перехода через пути, объясняют нарушителям, почему их действия связаны с риском для жизни.

Свердловская железная дорога призывает педагогов и родителей поддержать профилактическую работу – разъяснительными беседами с детьми о правилах безопасного нахождения в зоне движения поездов и собственным примером, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

