Новые скоростные «Ласточки» свяжут Москву и Бологое с 12 декабря

Для повышения комфорта пассажиров и улучшения туристических возможностей регионов с 12 декабря холдинг «ЖД» запускает новые межрегиональные электропоезда «Ласточка» сообщением Москва – Бологое.

Они будут курсировать ежедневно. Из Бологого поезд «Ласточка» № 728/727 будет отправляться в 06:06 и прибывать в Москву в 09:47. В обратном направлении состав будет отправляться в 18:52 и прибывать в Бологое в 23:10. В пути предусмотрены остановки на станциях Крюково, Клин, Тверь, Лихославль, Спирово и Вышний Волочек.

В «Ласточке» комплектации ЭС1 «Стандарт» есть все необходимое для комфортного путешествия: системы климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетки для подзарядки мобильных устройств и специальные площадки для багажа, экологически чистые туалетные комнаты, энергосберегающее светодиодное освещение и информационные табло. Вагоны полностью адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями: подъемники для инвалидных колясок позволяют осуществлять посадку/высадку с низких платформ, а специализированные места оборудованы креплением для инвалидных колясок.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и во всех кассах дальнего следования. Их стоимость составляет от 999 рублей (в зависимости от времени до отправления поезда и спроса на билеты). Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется на 20% дешевле. Тариф «День рождения» дает пассажиру-имениннику возможность купить билеты со скидкой 30% для себя и троих сопровождающих (при условии единовременной покупки).