В Вологодской области будет переименован 21 остановочный пункт на железной дороге

2024-12-06 14:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Вологодской области остановки поездов, которые ранее обозначались километром железной дороги, получат уникальные имена. Всего будет переименован 21 остановочный пункт.

На участке от Данилова до Паприхи на маршрутах поездов появятся:

  • Погорелка (409 км);
  • Ельник (420 км);
  • Сосняги (453 км);
  • Аннинское (469 км);

на участке от Вологды до Буя:

  • Сычево (632 км);
  • Водозабор (645 км);
  • Тимофеевка (653 км);
  • Мухино (664 км);
  • Аксеново (674 км);
  • Ваганово (687 км);

на участке от Череповца до Вологды:

  • Заречье (477 км);
  • Романда (489 км);
  • Кичино (503 км);
  • Михайловское (517 км);
  • СП Чебсарское (528 км);
  • Дудинское (588 км);

на участке от Вологды до Коноши:

  • Товарная (497 км);
  • Парк Мира (499 км);
  • Песье (515 км);
  • Сосновец (541 км);
  • Шеханиха (599 км).

Выбор названий проводился совместно с органами власти субъекта РФ с учетом наименований местных топонимов. Железнодорожникам предстоит внести новые названия в справочные и информационные системы и разместить их на остановочных пунктах, а также актуализировать расписание поездов. Процедура переименования проходит в несколько этапов и завершится в следующем году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

