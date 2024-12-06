В Вологодской области будет переименован 21 остановочный пункт на железной дороге

В Вологодской области остановки поездов, которые ранее обозначались километром железной дороги, получат уникальные имена. Всего будет переименован 21 остановочный пункт.
На участке от Данилова до Паприхи на маршрутах поездов появятся:
на участке от Вологды до Буя:
на участке от Череповца до Вологды:
на участке от Вологды до Коноши:
Выбор названий проводился совместно с органами власти субъекта РФ с учетом наименований местных топонимов. Железнодорожникам предстоит внести новые названия в справочные и информационные системы и разместить их на остановочных пунктах, а также актуализировать расписание поездов. Процедура переименования проходит в несколько этапов и завершится в следующем году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.