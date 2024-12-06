В Вологодской области будет переименован 21 остановочный пункт на железной дороге

14:55

В Вологодской области остановки поездов, которые ранее обозначались километром железной дороги, получат уникальные имена. Всего будет переименован 21 остановочный пункт.

На участке от Данилова до Паприхи на маршрутах поездов появятся:

Погорелка (409 км);

Ельник (420 км);

Сосняги (453 км);

Аннинское (469 км);

на участке от Вологды до Буя:

Сычево (632 км);

Водозабор (645 км);

Тимофеевка (653 км);

Мухино (664 км);

Аксеново (674 км);

Ваганово (687 км);

на участке от Череповца до Вологды:

Заречье (477 км);

Романда (489 км);

Кичино (503 км);

Михайловское (517 км);

СП Чебсарское (528 км);

Дудинское (588 км);

на участке от Вологды до Коноши:

Товарная (497 км);

Парк Мира (499 км);

Песье (515 км);

Сосновец (541 км);

Шеханиха (599 км).

Выбор названий проводился совместно с органами власти субъекта РФ с учетом наименований местных топонимов. Железнодорожникам предстоит внести новые названия в справочные и информационные системы и разместить их на остановочных пунктах, а также актуализировать расписание поездов. Процедура переименования проходит в несколько этапов и завершится в следующем году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.