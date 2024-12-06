В январе – ноябре 2024 года на Юго-Восточной железной дороге для дальнейшей переработки собрано более 46 тыс. тонн вторсырья

За 11 месяцев 2024 года работники Юго-Восточной железной дороги передали на дальнейшую переработку более 46 тыс. тонн металлолома, пластика, стекла и бумаги. Наибольшее количество вторсырья собрано сотрудниками Юго-Восточной дирекции по ремонту пути (31 тыс. тонн).

Юго-Восточная железная дорога на постоянной основе участвует в различных экологических акциях, уделяя большое внимание популяризации среди сотрудников культуры бережного отношения к окружающей среде. На всех предприятиях магистрали соблюдается принцип селективного сбора отходов, проводится работа по ликвидации несанкционированных свалок, а также озеленению территорий. С начала года железнодорожники высадили более 19 тыс. саженцев деревьев в лесхозах и на прилегающих участках предприятий, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.