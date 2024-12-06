Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 1700 железнодорожников Северной магистрали прошли обязательное обучение перед началом зимы

2024-12-06 11:52
1720 работников Северной железной дороги, которые впервые приступят к своим должностным обязанностям в зимний период, прошли специальное обучение с апреля этого года.

Среди особенностей работы в зимних условиях железнодорожники изучают эксплуатацию техники при низких температурах, риски погодных условий. Эту программу осваивают как будущие сотрудники магистрали, получая профессию в учебном центре, так и переведенные на новые должности работники. Для них курсы организованы на предприятиях в оборудованных технических классах. Длительность подготовки составляет от 20 до 40 часов.

Обучение в 2024 году прошли около 600 сотрудников, которые обслуживают путь, оборудование автоматики и осматривают вагоны. Также на СЖД обучили более 140 машинистов и около 400 помощников машинистов локомотивов, более 40 машинистов и водителей специализированной техники – кранов, погрузчиков, путевой и автотракторной техники. Кроме того, курсы прошли более 100 электромехаников, которые следят за состоянием контактной сети и подстанций, а также сетей связи.

Обязательным является обучение и для таких профессий, как дежурный по станции, дежурный по вокзалу, составитель поездов, приемосдатчик груза и багажа, слесарь, а также для других сотрудников, занятых в организации движения поездов и работе на инфраструктуре и с техникой, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

