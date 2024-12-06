Новый мультимодальный маршрут до ГЛК «Завьялиха» запустят из Челябинска с 14 декабря

11:40

С 14 декабря на Южном Урале начнет работу новый горнолыжный мультимодальный маршрут с использованием пригородного железнодорожного транспорта. Он свяжет Челябинск, Чебаркуль, Миасс и Златоуст с горнолыжным курортом «Завьялиха» (г. Трехгорный). Маршрут будет работать по выходным и праздничным дням до 16 марта.

Для перевозки будет задействован новый регулярный пригородный поезд сообщением Челябинск – Усть-Катав (курсирует по выходным и праздничным дням с 30 ноября). Отрезок пути Челябинск – Вязовая горнолыжники будут преодолевать на электропоезде ЭП2Д повышенной комфортности с кондиционером и персональными USB-портами для зарядки мобильных устройств, другую часть – на автобусе. Расписание автобусов будет связано с графиком движения поезда. Билеты на маршрут будут продаваться полными пакетами услуг, включающими проезд на поезде и автобусе, ски-пасс, прокат, а также завтрак.

Пригородный поезд № 7105 будет отправляться с пригородного вокзала Челябинска в 06:04 (здесь и далее – время местное), со ст. Чебаркуль – в 07:20, со ст. Миасс-1 – в 07:42, со ст. Златоуст – в 08:53, прибывать на ст. Вязовая в 11:13. Отправление автобуса от станции Вязовая – в 11:25, прибытие на курорт – в 12:05. В обратную сторону автобус из ГЛК «Завьялиха» отправится в 16:30. Поезд со ст. Вязовая отправляется в 18:04, прибывает в Златоуст в 20:29, в Миасс – в 21:41, в Чебаркуль – в 22:03, в Челябинск – в 23:05.

Время в пути на поезде и автобусе от Челябинска до ГЛК «Завьялиха» составит 6 часов, от Чебаркуля – 5 часов, от Миасса – 4 часа, от Златоуста – 3 часа.

Приобрести билеты можно в пригородных кассах вокзалов Челябинска (пригородный вокзал), Чебаркуля, Миасса и Златоуста. В рамках маршрута для горнолыжников разработаны специальные выгодные цены на ски-пассы:

«Автобус + ски-пасс + завтрак» (стоимость для взрослого – 1342,60 рубля, для школьников и студентов – 1321,40 рубль, для детей до 7 лет – 1300 рублей). Пакет включает в себя ски-пасс на 4 часа и завтрак по прибытии на курорт;

рублей). Пакет включает в себя ски-пасс на 4 часа и завтрак по прибытии на курорт; «Автобус + ски-пасс + прокат + завтрак» (стоимость для взрослого – 1492 ,60 рубля, для школьников и студентов – 1 421 ,40 рубль). Пакет включает в себя прокат лыж или сноуборда, ски-пасс на 4 часа и завтрак по прибытии на курорт.

Стоимость полного пакета с проездом зависит от расстояния, которое пассажир преодолевает на поезде и наличия льгот. Для расчета стоимости полного пакета необходимо сложить цену проезда на поезде в обе стороны и прибавить цену нужного пакета. К примеру, полный пакет (проезд на поезде и автобусе в обе стороны, ски-пасс на 4 часа и завтрак) для студента из Златоуста составит 1722 рубля, с прокатом лыж – 1893,2 рубля.

Продажа билетов открывается за 10 дней до даты поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.