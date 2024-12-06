Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2024-12-06 11:31
Олег Белозёров вручил работникам РЖД государственные и отраслевые награды
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе селекторного совещания вручил государственные и отраслевые награды.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

  • Дзюба Евгений Евгеньевич – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Могоча Забайкальской дирекции тяги;
  • Пенкин Вячеслав Валерьевич – мастер Алтайского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению;
  • Татарников Дмитрий Владимирович – главный инженер Армавирской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

  • Кузнецов Сергей Иванович – старший осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Северобайкальск Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры;

знаком отличия «За наставничество»:

  • Гафаров Эдуард Валентинович – машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Егоршино Свердловской дирекции тяги;

присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

  • Никитину Андрею Геннадьевичу – машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Карталы Южно-Уральской дирекции тяги;

почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации»:

  • Чернышовой Вере Викторовне – электромеханику Уфимского регионального центра связи Самарской дирекции связи.

Приказом Министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены:

нагрудным знаком «Почетный работник транспорт России»:

  • Максимова Наталья Юрьевна – начальник отдела службы корпоративной информатизации Юго-Восточной железной дороги;

медалью «За строительство транспортных объектов»:

  • Николаев Игорь Феликсович – первый заместитель начальника Красноярской дирекции по энергообеспечению.

Объявлена благодарность Министра транспорта Российской Федерации:

  • Ашалян Ольге Валентиновне – приемосдатчику груза и багажа станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский Октябрьской дирекции управления движением;
  • Бирюковой Галине Викторовне – диспетчеру поездному Комсомольского района управления Дальневосточной дирекции управления движением;
  • Земцову Павлу Владимировичу – начальнику Кировского агентства фирменного транспортного обслуживания Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания;
  • Синице Анне Сергеевне – дежурному по переезду Московско-Рижской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры;
  • Узбекову Дмитрию Владимировичу – заместителю начальника станции Нефтяная по грузовой и коммерческой работе Приволжской дирекции управления движением.

Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности награждены:

знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте»:

  • Иванькова Наталья Николаевна – технолог отдела управления трудовыми ресурсами и организационной структурой Калининградской железной дороги;

знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:

  • Журавлев Валерий Анатольевич – старший электромеханик Микуньской дистанции инфраструктуры Северной дирекции инфраструктуры;
  • Велинец Андрей Дмитриевич – поездной электромеханик Пассажирского вагонного депо Николаевка Московского филиала АО «ФПК»;
  • Ивлева Наталья Михайловна – проводник пассажирского вагона Пассажирского вагонного депо Москва Северо-Западного филиала АО «ФПК»;
  • Коваленко Марианна Львовна – начальник сектора Уральского филиала АО «ФПК»;
  • Соцук Людмила Владимировна – начальник пассажирского поезда Пассажирского вагонного депо Красноярск Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК»;
  • Федорова Татьяна Викторовна – проводник пассажирского вагона Вагонного участка Новосибирск-Главный Западно-Сибирского филиала АО «ФПК».
