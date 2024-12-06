Олег Белозёров вручил работникам РЖД государственные и отраслевые награды

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе селекторного совещания вручил государственные и отраслевые награды.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
- Дзюба Евгений Евгеньевич – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Могоча Забайкальской дирекции тяги;
- Пенкин Вячеслав Валерьевич – мастер Алтайского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению;
- Татарников Дмитрий Владимирович – главный инженер Армавирской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;
медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:
- Кузнецов Сергей Иванович – старший осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Северобайкальск Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры;
знаком отличия «За наставничество»:
- Гафаров Эдуард Валентинович – машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Егоршино Свердловской дирекции тяги;
присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:
- Никитину Андрею Геннадьевичу – машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо Карталы Южно-Уральской дирекции тяги;
почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации»:
- Чернышовой Вере Викторовне – электромеханику Уфимского регионального центра связи Самарской дирекции связи.
Приказом Министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены:
нагрудным знаком «Почетный работник транспорт России»:
- Максимова Наталья Юрьевна – начальник отдела службы корпоративной информатизации Юго-Восточной железной дороги;
медалью «За строительство транспортных объектов»:
- Николаев Игорь Феликсович – первый заместитель начальника Красноярской дирекции по энергообеспечению.
Объявлена благодарность Министра транспорта Российской Федерации:
- Ашалян Ольге Валентиновне – приемосдатчику груза и багажа станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский Октябрьской дирекции управления движением;
- Бирюковой Галине Викторовне – диспетчеру поездному Комсомольского района управления Дальневосточной дирекции управления движением;
- Земцову Павлу Владимировичу – начальнику Кировского агентства фирменного транспортного обслуживания Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания;
- Синице Анне Сергеевне – дежурному по переезду Московско-Рижской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры;
- Узбекову Дмитрию Владимировичу – заместителю начальника станции Нефтяная по грузовой и коммерческой работе Приволжской дирекции управления движением.
Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности награждены:
знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте»:
- Иванькова Наталья Николаевна – технолог отдела управления трудовыми ресурсами и организационной структурой Калининградской железной дороги;
знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:
- Журавлев Валерий Анатольевич – старший электромеханик Микуньской дистанции инфраструктуры Северной дирекции инфраструктуры;
- Велинец Андрей Дмитриевич – поездной электромеханик Пассажирского вагонного депо Николаевка Московского филиала АО «ФПК»;
- Ивлева Наталья Михайловна – проводник пассажирского вагона Пассажирского вагонного депо Москва Северо-Западного филиала АО «ФПК»;
- Коваленко Марианна Львовна – начальник сектора Уральского филиала АО «ФПК»;
- Соцук Людмила Владимировна – начальник пассажирского поезда Пассажирского вагонного депо Красноярск Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК»;
- Федорова Татьяна Викторовна – проводник пассажирского вагона Вагонного участка Новосибирск-Главный Западно-Сибирского филиала АО «ФПК».