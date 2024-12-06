В январе – ноябре текущего года налоговые выплаты Дальневосточной магистрали составили 40,2 млрд рублей

09:49

За 11 месяцев 2024 года Дальневосточная магистраль перечислила в региональные бюджеты и государственные внебюджетные фонды 40,2 млрд рублей налогов и взносов, в том числе в бюджет Хабаровского края – 6,5 млрд рублей, Амурской области – 4,7 млрд рублей, Приморского края – 3,3 млрд рублей, Сахалинской области – 1,3 млрд рублей, Еврейской автономной области – 1,2 млрд рублей, Республики Саха (Якутия) – 395 млн рублей.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды по Хабаровскому краю составили 22,6 млрд рублей, по Приморскому краю – 161 млн рублей.

Дальневосточная железная дорога, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок и в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.