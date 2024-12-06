Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Акция «Путь твоей безопасности» стартовала на Горьковской железной дороге

2024-12-06 09:43
Акция «Путь твоей безопасности» стартовала на Горьковской железной дороге
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога присоединилась к акции «Путь твоей безопасности», которая проходит на всей сети ОАО «РЖД».

Цель мероприятий – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта у детей и подростков, а также предупреждение несанкционированного нахождения граждан на инженерных сооружениях (руфинга) и проезда снаружи подвижного состава (зацепинга).

Железнодорожники с 5 по 19 декабря 2024 года вновь напомнят подрастающему поколению правила безопасного поведения на транспорте. При поддержке местных администраций проведут информационно-разъяснительную работу (классные часы, уроки, лекции, викторины и конкурсы творчества) в учебных заведениях и организуют профилактические рейды по выявлению несовершеннолетних, нарушающих правила поведения на железной дороге.

В рамках мероприятий школьникам раздадут памятки с правилами поведения на железнодорожной инфраструктуре.

Напомним: на Горьковской магистрали систематически проводится профилактическая работа по профилактике непроизводственного травматизма.

Горьковская железная дорога призывает взрослых разъяснять детям правила безопасности и быть максимально бдительными на объектах железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru