Акция «Путь твоей безопасности» стартовала на Горьковской железной дороге

09:43

Горьковская железная дорога присоединилась к акции «Путь твоей безопасности», которая проходит на всей сети ОАО «РЖД».

Цель мероприятий – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта у детей и подростков, а также предупреждение несанкционированного нахождения граждан на инженерных сооружениях (руфинга) и проезда снаружи подвижного состава (зацепинга).

Железнодорожники с 5 по 19 декабря 2024 года вновь напомнят подрастающему поколению правила безопасного поведения на транспорте. При поддержке местных администраций проведут информационно-разъяснительную работу (классные часы, уроки, лекции, викторины и конкурсы творчества) в учебных заведениях и организуют профилактические рейды по выявлению несовершеннолетних, нарушающих правила поведения на железной дороге.

В рамках мероприятий школьникам раздадут памятки с правилами поведения на железнодорожной инфраструктуре.

Напомним: на Горьковской магистрали систематически проводится профилактическая работа по профилактике непроизводственного травматизма.

Горьковская железная дорога призывает взрослых разъяснять детям правила безопасности и быть максимально бдительными на объектах железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.