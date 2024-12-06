Погрузка на Красноярской железной дороге в ноябре 2024 года составила 6,9 млн тонн, что на 0,4% превышает уровень ноября прошлого года.
За 11 месяцев 2024 года на станциях КрасЖД погружено 72,8 млн тонн различных грузов. Это на 0,8% меньше уровня аналогичного периода 2023 года.
В том числе за январь – ноябрь текущего года погрузка составила:
Тарифный грузооборот за 11 месяцев 2024 года достиг 127,6 млрд тарифных тонно-км (на уровне января-ноября 2023 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 148,7 млрд тонно-км (-0,9%).
В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.