Погрузка на Красноярской железной дороге в ноябре 2024 года составила 6,9 млн тонн

Погрузка на Красноярской железной дороге в ноябре 2024 года составила 6,9 млн тонн, что на 0,4% превышает уровень ноября прошлого года.

За 11 месяцев 2024 года на станциях КрасЖД погружено 72,8 млн тонн различных грузов. Это на 0,8% меньше уровня аналогичного периода 2023 года.

В том числе за январь – ноябрь текущего года погрузка составила:

каменного угля – 51,2 млн тонн (+0,4% к январю – ноябрю 2023 года);

нефти и нефтепродуктов – 5,7 млн тонн (+22,5%);

руды железной и марганцевой – 1,6 млн тонн (+2,6%);

строительных грузов – 1,4 млн тонн (-3,4%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 949,3 тыс. тонн (+10,1%);

цемента – 670 тыс. тонн (+3,3%).

Тарифный грузооборот за 11 месяцев 2024 года достиг 127,6 млрд тарифных тонно-км (на уровне января-ноября 2023 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 148,7 млрд тонно-км (-0,9%).

В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.