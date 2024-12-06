Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники Забайкальской железной дороги окажут помощь маломобильным гражданам во время проведения представлений Поезда Деда Мороза

2024-12-06 09:30
Сотрудники Забайкальской железной дороги окажут помощь маломобильным гражданам во время проведения представлений Поезда Деда Мороза
Во время проведения представлений Поезда Деда Мороза на станциях Забайкальской железной дороги сотрудники вокзальных комплексов готовы оказать необходимую помощь маломобильным гражданам.

Напомним, что 8 – 11 декабря сказочный поезд сделает 8 остановок на станциях ЗабЖД.

Первый визит зимнего волшебника состоится на станцию Благовещенск 8 декабря с 11:10 до 18:10 по местному времени. Затем в этот же день он порадует детей и взрослых в Белогорске Амурской области (прибытие – в 20:06). На следующий день, 9 декабря, поезд побывает с анимационной программой на станциях Сковородино (прибытие – в 10:45), Ерофей Павлович (прибытие – в 15:43) и Могоча (прибытие – в 20:16). 10 декабря Дед Мороз порадует детей и взрослых в Карымской (прибытие – в 09:00) и на станции Чита-2 (прибытие – в 12:00).

Праздничный состав завершит свою работу на ЗабЖД в Петровск-Забайкальском 11 декабря с прибытием в 09:00.

Помимо развлекательной программы на перроне, в Благовещенске и Чите предусмотрена отдельная программа в вагонах по заранее приобретенным билетам (включает общение с Дедом Морозом, квест, чаепитие или кукольный спектакль).

Для того чтобы получить содействие при передвижении маломобильных граждан по территории и объектам вокзальных комплексов, необходимо заблаговременно обратиться с заявкой к дежурному помощнику начальника железнодорожного вокзала:

  • станция Благовещенск: +7 (914) 615-61-90;
  • станция Белогорск: +7 (914) 600-31-33;
  • станция Сковородино: +7 (914) 615-61-75;
  • станция Ерофей Павлович: +7 (914) 615-61-75;
  • станция Могоча: +7 (914) 500-69-44;
  • станция Карымская: +7 (914) 432-62-52;
  • станция Чита-2: +7 (914) 441-06-92;
  • станция Петровский Завод: +7 (914) 129-91-66.

Также можно позвонить по единому номеру контактного центра содействия мобильности ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (по России бесплатно).

Время прибытия и стоянки Поезда Деда Мороза можно уточнить на сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

