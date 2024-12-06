Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Открыта продажа билетов на пригородный поезд «Финист» сообщением Екатеринбург – Каменск-Уральский – Челябинск

2024-12-06 09:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Открыта продажа билетов на пригородный электропоезд «Финист» сообщением Екатеринбург – Каменск-Уральский – Челябинск. В первый рейс он отправится 15 декабря. Поезд будет курсировать ежедневно, время в пути составит 4 часа 18 минут.

Из Челябинска поезд № 7048/7049 будет отправляться в 07:00 (здесь и далее – время местное) и прибывать в Екатеринбург в 11:18, из Екатеринбурга поезд № 7050/7047 будет отправляться в 18:25 и прибывать в Челябинск в 22:43. Предусмотрены остановки на станциях и о. п. Первомайская, Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя и Муслюмово.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Челябинска по полному тарифу составляет 850 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

Оформить проездные документы можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании и пригородных кассах. Продажи начинаются за 10 дней до даты отправления поезда. Билеты продаются с указанием мест. При оформлении билета и при посадке в электропоезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

