Назначен новый начальник Юго-Восточной железной дороги

2024-12-09 16:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

9 декабря генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Юго-Восточной железной дороги нового начальника магистрали Игоря Наталенко.

«Абсолютно уверен, что под вашим руководством Юго-Восточная железная дорога сможет не только сохранить достигнутые результаты, но и добиться новых значительных успехов», – сказал Олег Белозёров.

Павел Иванов, возглавлявший магистраль с октября 2020 года, назначен начальником Московский железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

