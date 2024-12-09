В Башкирии на новогодние и рождественские праздники назначены дополнительные поезда

11:59

В период новогодних праздников и рождественских каникул на Куйбышевской железной дороге в Республике Башкортостан назначены 2 дополнительных поезда дальнего следования, которые сделают 16 рейсов. Поезда пойдут на наиболее востребованном направлении – в Москву двумя маршрутами (через Ульяновск и через Самару).

Дополнительные составы будут курсировать с 24 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров из Уфы станут 28 декабря 2024 года, 6, 7, 9, 10, 11 января 2025 года. В обратном направлении, из Москвы, больше всего пассажиров отправятся 25, 26, 27, 28, 29 декабря 2024 года, 7 и 10 января 2025 года.

В поездах созданы условия для маломобильных пассажиров, имеются мужские/женские купе, возможность перевозки домашних животных.

Билеты на дополнительные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.