Дополнительные электрички до Моховых гор продолжат курсировать до 1 июня

11:33

Горьковская железная дорога продлила курсирование дополнительных пригородных электропоездов сообщением Нижний Новгород – Моховые горы до 1 июня 2025 года.

Количество составов на этом направлении было увеличено в связи с началом ремонтных работ на старом Борском мосту. Они позволяют быстро и с комфортом добраться до места назначения, минуя пробки на автомобильных дорогах.

Напомним, что дополнительные поезда продолжат курсировать по следующему расписанию:

Нижний Новгород – Моховые Горы:

№ 6232 отправлением в 12:12, прибытием в 12:52;

№ 6234 отправлением в 14:35, прибытием в 15:15;

№ 6236 отправлением в 15:22, прибытием в 16:06;

№ 6276 отправлением в 19:30, прибытием в 20:10;

№ 6278 отправлением в 20:30, прибытием в 21:10;

Моховые Горы – Нижний Новгород:

№ 6209 отправлением в 07:45, прибытием в 08:24;

№ 6229 отправлением в 13:03, прибытием в 13:42;

№ 6231 отправлением в 15:27, прибытием в 16:07;

№ 6233 отправлением в 16:28, прибытием в 17:08;

№ 6275 отправлением в 19:27, прибытием в 20:01;

№ 6277 отправлением в 21:19, прибытием в 21:53.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.