Дополнительные электрички до Моховых гор продолжат курсировать до 1 июня

Горьковская железная дорога продлила курсирование дополнительных пригородных электропоездов сообщением Нижний Новгород – Моховые горы до 1 июня 2025 года.
Количество составов на этом направлении было увеличено в связи с началом ремонтных работ на старом Борском мосту. Они позволяют быстро и с комфортом добраться до места назначения, минуя пробки на автомобильных дорогах.
Напомним, что дополнительные поезда продолжат курсировать по следующему расписанию:
Нижний Новгород – Моховые Горы:
Моховые Горы – Нижний Новгород:
Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.