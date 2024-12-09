Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Дальневосточной железной дороге установлено 2 рекорда в контейнерных перевозках

2024-12-09 10:21
8 декабря 2024 года на Дальневосточной железной дороге обновлены производственные достижения в контейнерных перевозках. Впервые в течение суток со станций и терминалов магистрали отправлен 31 контейнерный поезд, из них 23 состава – на фитинговых платформах, 8 сформированы из полувагонов. Рекордным количеством поездов было вывезено и рекордное количество контейнеров – 4679 ДФЭ.

Основная часть грузов отправлена в Москву и Московскую область.

Высоких результатов удалось достичь за счет скоординированного взаимодействия и эффективного сотрудничества железнодорожников и партнеров в сфере перевозок, с которыми налажена совместная диспетчеризация и планирование грузовой работы.

Предыдущие рекордные достижения были установлены в текущем году: 4 октября отправлено 30 контейнерных поездов, 8 октября погружено 4677 ДФЭ, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

