На Дальневосточной железной дороге установлено 2 рекорда в контейнерных перевозках

8 декабря 2024 года на Дальневосточной железной дороге обновлены производственные достижения в контейнерных перевозках. Впервые в течение суток со станций и терминалов магистрали отправлен 31 контейнерный поезд, из них 23 состава – на фитинговых платформах, 8 сформированы из полувагонов. Рекордным количеством поездов было вывезено и рекордное количество контейнеров – 4679 ДФЭ.

Основная часть грузов отправлена в Москву и Московскую область.

Высоких результатов удалось достичь за счет скоординированного взаимодействия и эффективного сотрудничества железнодорожников и партнеров в сфере перевозок, с которыми налажена совместная диспетчеризация и планирование грузовой работы.

Предыдущие рекордные достижения были установлены в текущем году: 4 октября отправлено 30 контейнерных поездов, 8 октября погружено 4677 ДФЭ, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.