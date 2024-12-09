Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги поддержали благотворительную акцию «Елка добра»

2024-12-09 09:48
На Восточно-Сибирской железной дороге проходит традиционная благотворительная акция «Елка добра».

Более 280 открыток с самыми заветными желаниями украсили новогодние ели, которые установлены в зданиях территориальных управлений магистрали.

Авторами писем являются воспитанники детских домов, центров помощи и социально-реабилитационных центров, а также дети с особенностями развития из Иркутской области и Республики Бурятии. Кроме того, впервые в этом году адресатами добра стали пожилые люди, проживающие в домах престарелых.

Сотрудники ВСЖД снимают записки с новогодней елки и исполняют мечты. В акции принимают участие железнодорожники Иркутска, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тайшета и Вихоревки. Они станут добрыми волшебниками и передадут долгожданные подарки к празднику, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

