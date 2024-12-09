Сотрудники Забайкальской железной дороги проводят ряд мероприятий в рамках профилактической акции «Путь твоей безопасности»

09:35

5 декабря сотрудники Забайкальской железной дороги совместно с представителями транспортной прокуратуры и транспортной полиции открыли цикл профилактических мероприятий «Путь твоей безопасности». Комплексная акция направлена на предупреждение травматизма граждан, в том числе несовершеннолетних, а также на недопущение несанкционированного нахождения на инженерных сооружениях (руфинга) и проезда на внешних частях подвижного состава (зацепинга).

Железнодорожники проводят разъяснительную работу с населением, учащимися образовательных учреждений и работниками предприятий и организаций о рисках несоблюдения правил безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Для детской аудитории организованы викторины, творческие конкурсы, просмотры видеороликов о безопасности в зоне движения поездов, встречи и беседы с представителями ЗабЖД, экскурсии на предприятия магистрали.

Особый акцент сделан на информировании об административной ответственности за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах, зацепинг и руфинг.

Кроме того, на станциях и перегонах организованы рейды по выявлению нарушений правил нахождения в зоне движения поездов. Так, первые мероприятия в рамках акции прошли на станциях Серышево и Свободный в Амурской области. Железнодорожники и инспекторы транспортной полиции выявили граждан, пересекающих железнодорожные пути в неположенных местах, провели беседы о правилах безопасного поведения, вручили пешеходам профилактические памятки и буклеты.

Акция «Путь твоей безопасности» завершится 19 декабря.

Отметим, что за 10 месяцев с начала 2024 года на инфраструктуре ЗабЖД было травмировано 28 человек (26 – от наезда подвижного состава, 2 – от поражения электротоком), 22 из них – со смертельным исходом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.