Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники Забайкальской железной дороги проводят ряд мероприятий в рамках профилактической акции «Путь твоей безопасности»

2024-12-09 09:35
Сотрудники Забайкальской железной дороги проводят ряд мероприятий в рамках профилактической акции «Путь твоей безопасности»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

5 декабря сотрудники Забайкальской железной дороги совместно с представителями транспортной прокуратуры и транспортной полиции открыли цикл профилактических мероприятий «Путь твоей безопасности». Комплексная акция направлена на предупреждение травматизма граждан, в том числе несовершеннолетних, а также на недопущение несанкционированного нахождения на инженерных сооружениях (руфинга) и проезда на внешних частях подвижного состава (зацепинга).

Железнодорожники проводят разъяснительную работу с населением, учащимися образовательных учреждений и работниками предприятий и организаций о рисках несоблюдения правил безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Для детской аудитории организованы викторины, творческие конкурсы, просмотры видеороликов о безопасности в зоне движения поездов, встречи и беседы с представителями ЗабЖД, экскурсии на предприятия магистрали.

Особый акцент сделан на информировании об административной ответственности за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах, зацепинг и руфинг.

Кроме того, на станциях и перегонах организованы рейды по выявлению нарушений правил нахождения в зоне движения поездов. Так, первые мероприятия в рамках акции прошли на станциях Серышево и Свободный в Амурской области. Железнодорожники и инспекторы транспортной полиции выявили граждан, пересекающих железнодорожные пути в неположенных местах, провели беседы о правилах безопасного поведения, вручили пешеходам профилактические памятки и буклеты.

Акция «Путь твоей безопасности» завершится 19 декабря.

Отметим, что за 10 месяцев с начала 2024 года на инфраструктуре ЗабЖД было травмировано 28 человек (26 – от наезда подвижного состава, 2 – от поражения электротоком), 22 из них – со смертельным исходом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru