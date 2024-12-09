Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

У электрички Челябинск – Бакал с 15 декабря 2024 года появится дополнительная остановка

2024-12-09 09:24
У электрички Челябинск – Бакал с 15 декабря 2024 года появится дополнительная остановка
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для повышения транспортной доступности жителей Челябинской области с 15 декабря пригородные поезда сообщением Челябинск – Бакал – Челябинск будут делать остановку на о. п. 2060 км (поселок Мирный Челябинской области).

В связи с добавлением остановки незначительно изменится расписание пригородных поездов (время везде указано местное):

  • № 7135 Челябинск – Бакал: отправление в 17:25, о. п. 2060 км прибытие/отправление в 17:59 – 18:00, прибытие в Бакал в 22:22;
  • № 7136 Бакал – Челябинск: отправление в 03:52, о. п. 2060 км прибытие/отправление в 08:21 – 08:22, прибытие в Челябинск в 08:57.

На новой остановке отсутствуют билетные кассы и терминалы самообслуживания, поэтому пассажиры могут оформить билет в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора). Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru