У электрички Челябинск – Бакал с 15 декабря 2024 года появится дополнительная остановка

Для повышения транспортной доступности жителей Челябинской области с 15 декабря пригородные поезда сообщением Челябинск – Бакал – Челябинск будут делать остановку на о. п. 2060 км (поселок Мирный Челябинской области).
В связи с добавлением остановки незначительно изменится расписание пригородных поездов (время везде указано местное):
На новой остановке отсутствуют билетные кассы и терминалы самообслуживания, поэтому пассажиры могут оформить билет в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора). Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.