У электрички Челябинск – Бакал с 15 декабря 2024 года появится дополнительная остановка

Для повышения транспортной доступности жителей Челябинской области с 15 декабря пригородные поезда сообщением Челябинск – Бакал – Челябинск будут делать остановку на о. п. 2060 км (поселок Мирный Челябинской области).

В связи с добавлением остановки незначительно изменится расписание пригородных поездов (время везде указано местное):

№ 7135 Челябинск – Бакал: отправление в 17:25, о. п. 2060 км прибытие/отправление в 17:59 – 18:00, прибытие в Бакал в 22:22;

№ 7136 Бакал – Челябинск: отправление в 03:52, о. п. 2060 км прибытие/отправление в 08:21 – 08:22, прибытие в Челябинск в 08:57.

На новой остановке отсутствуют билетные кассы и терминалы самообслуживания, поэтому пассажиры могут оформить билет в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора). Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.