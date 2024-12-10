РЖД выступят генеральным подрядчиком строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург

17:00

10 декабря в Москве в Министерстве транспорта России заключен договор генерального подряда на строительство основного концессионного участка первой в России выделенной высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров и генеральный директор ООО «ВСМ Две столицы» Олег Тони. В церемонии подписания приняли участие министр транспорта России Роман Старовойт и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

«Мы сделали еще один новый важный шаг в реализации высокоскоростного движения в России. Первая в стране магистраль будет запущена уже в 2028 году и свяжет 6 субъектов Российской Федерации, где проживают более 40 млн человек. Как отметил президент России Владимир Путин, в перспективе такие выделенные высокоскоростные маршруты соединят и другие наши регионы», – заявил Роман Старовойт.

«Строительство основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали начнется после утверждения проектной документации, разработка которой сейчас ведется полным ходом. Приступить к его строительству планируется в середине 2025 года. Проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург задействует лучшие строительные и инженерные ресурсы страны, что позволит применить самые передовые технологии железнодорожного транспорта. Для высокоскоростного движения будет построена инфраструктура нового поколения – более энергоэффективная и долговечная», – сообщил Олег Белозёров.

Основной концессионный участок ВСМ включает работы по строительству инфраструктуры от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный. Также ОАО «РЖД» в рамках собственной инвестпрограммы ведет работы на участке от Ленинградского вокзала Москвы до остановочного пункта Алабушево по строительству дополнительных пятого и шестого главных путей, по которым поедут высокоскоростные поезда. В первую очередь строители освобождают территорию под устройство земляного полотна будущих путей, возводят искусственные сооружения над существующими преградами и укрепительные конструкции в виде подпорных стен. В завершающей стадии находится строительство шести мостовых сооружений, в том числе самых масштабных по объемам: это мост через Канал имени Москвы длиной 417 м и путепровод на станции Ховрино длиной 625 м.

С прошлого года развернуты работы по строительству ТПУ Рижская. Всего в пределах Москвы будут построены 4 ТПУ: Крюково, Петровско-Разумовская, Ленинградский и Рижская.

ВСМ Москва – Санкт-Петербург станет первым элементом сети высокоскоростных магистралей в России. На маршруте протяженностью 679 км поезда в зависимости от расписания будут делать 16 остановок. Общее время в пути – 2 часа 15 минут. Из Москвы до Твери можно будет доехать за 39 минут, путешествие из столицы до Валдая займет 1 час 15 минут, до Великого Новгорода – 1 час 41 минуту.

Высокоскоростная линия откроет новое пространство для туризма, стимулирует расширение общественных и деловых связей.

Ожидается, что ежегодно высокоскоростной линией Москва – Санкт-Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек.