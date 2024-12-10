На станции Просница Горьковской магистрали открыто новое здание пригородного вокзала

15:41

10 декабря состоялось торжественное открытие нового здания пригородного вокзала на станции Просница в Кирово-Чепецком районе Кировской области. В мероприятии приняли участие начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, министр транспорта Кировской области Алексей Петряков и глава Кирово-Чепецкого района Сергей Елькин.

Станция Просница имеет богатую историю. Старое здание состояло из дерева и было построено в 1899 году. В этом году Горьковской магистралью выполнены работы по строительству нового вокзала модульного типа. Такие проекты уже были реализованы на станции Стригино в Нижнем Новгороде и станции Куеда в Пермском крае. Вокзал отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к пассажирской инфраструктуре.

Новый павильон выполнен из современных долгосрочных материалов с панорамным остеклением. Его площадь составляет более 380 кв. м. В здании предусмотрены зал ожидания с комфортабельными сидениями, кассовая зона, санузлы, в том числе адаптированные для посещения маломобильных пассажиров. Помещения оборудованы современными системами видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха.

«История Просницы начинается еще со второй половины XIX века. Со временем вокруг железнодорожного полотна стали строить жилые дома и постройки. Позднее это место получило статус железнодорожного разъезда, а потом и станции. Сегодня для пассажиров важно, чтобы на вокзале можно было бы пообедать, поработать, отдохнуть, а также подзарядить свои гаджеты. Теперь на станции есть все необходимое для комфортного ожидания поезда», – отметил Алексей Петряков.

Модульная конструкция позволяет возвести сооружение в кратчайшие сроки, при этом функциональность полностью отвечает всем современным требованиям комфорта и безопасности. Удобная планировка позволяет комфортно разместить в новом здании и работников железнодорожного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.