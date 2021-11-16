Расписание некоторых электричек и аэроэкспрессов Павелецкого направления МЖД изменится во второй половине ноября в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры

10:38

Во второй половине ноября изменится расписание нескольких электричек Павелецкого направления Московской железной дороги и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово.

Так, 17-19 и 22-23 ноября железнодорожники проведут ремонт контактной сети на участке Ступино – Кашира.

С 20 по 26 ноября преимущественно в ночное время с 22:00 до 06:30 пройдут работы по укладке более 2 км бесстыкового пути и замене стрелочного перевода на участке Домодедово – Бирюлево-Товарная.

Обращаем внимание пассажиров, что с 17 по 26 ноября – у некоторых электричек Павелецкого направления и с 20 по 26 ноября – у нескольких аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Кроме того, с 17 по 23 ноября электропоезд № 6059 Москва – Ожерелье отправлением в 10:40 проследует до станции Жилево, а № 6066 Ожерелье – Москва (в 15:19) отправится в 15:55 от станции Жилево. С 20 по 23 ноября из расписания выведены 2 аэроэкспресса: № 7173 Москва – Аэропорт Домодедово отправлением в 22:30, № 7176 Аэропорт Домодедово – Москва в 23:02 и 1 электропоезд № 6623 Москва – Домодедово в 19:18. Поезд № 6412 Барыбино – Москва (в 17:53) проследует укороченным маршрутом – до станции Домодедово.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.