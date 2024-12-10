В январе – ноябре 2024 года Центры продажи услуг на Куйбышевской железной дороги привлекли 202 новых клиента

В январе – ноябре 2024 года Центры продажи услуг на Куйбышевской железной дороги привлекли 202 новых клиента

14:01

Работники центров продажи услуг ОАО «РЖД» на Куйбышевской железной дороге за 11 месяцев 2024 года привлекли 202 новых клиента в сфере грузовых перевозок Это позволило дополнительно перевезти почти 1,5 млн тонн грузов.

При этом железнодорожники обработали 1668 входящих обращений, большинство из которых связаны с организацией перевозок, обеспечением комплексного транспортно-логистического обслуживания, погрузкой и выгрузкой на терминально-складской инфраструктуре КбшЖД, а также транспортировкой мелких партий грузов.

Сегодня на Куйбышевской железной дороге более 1,3 тыс. клиентов оформляют перевозочные документы с помощью автоматизированной системы (АС «ЭТРАН»). Кроме того, более 1,7 тыс. пользователей услуг железнодорожного транспорта на КбшЖД пользуются сервисом «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД». За январь – ноябрь 2024 года к нему подключилось 294 новых клиента.

Центры продажи услуг ОАО «РЖД» в сфере грузовых перевозок развиваются на Куйбышевской железной дороге с 2017 года. Это многофункциональные офисы, объединяющие на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений компании и работающие по принципу «одного окна».

На Куйбышевской железной дороге действуют 16 офисов по продаже услуг в городах Самара, Сызрань, Уфа, Салават, Белорецк, Пенза, Саранск, Ульяновск, Бугульма, поселке Круглое Поле и на станциях Безымянка, Жигулевское Море, Белинская, Альметьевская, Дема, Черниковка, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.