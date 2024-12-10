В двух регионах Сибири стартовала профилактическая акция Красноярской железной дороги «Путь твоей безопасности»

12:53

Накануне зимних школьных каникул КрасЖД проводит в Красноярском крае и Хакасии профилактическую акцию по предупреждению травматизма на объектах железнодорожного транспорта «Путь твоей безопасности». Ее главная задача – напомнить детям и подросткам основные правила поведения, чтобы предотвратить ситуации, в которых несовершеннолетние могут получить травмы в зоне движения поездов.

Для этого железнодорожники проводят серию профилактических и образовательных мероприятий в регионах. Они будут проходить до 19 декабря.

Так, из Красноярска в Дивногорск совершит предновогодний спецрейс необычная электричка «Сказочный экспресс». Его пассажирами станут 300 учеников из 5 общеобразовательных школ, расположенных вблизи объектов транспортной инфраструктуры. Юные красноярцы и дивногорцы увидят спектакль о правилах безопасного поведения на железной дороге, поставленный в необычном формате – «театр в вагоне».

В Абакане тематические познавательные экскурсии для школьников и студентов пройдут в Музее истории КрасЖД. Ребята узнают, как устроена железная дорога, познакомятся с ее историей, посмотрят видеоролики, напоминающие о том, почему нельзя пересекать пути в наушниках, фотографироваться на фоне приближающихся поездов и подниматься на вагоны и опоры контактной сети со смертельно опасным напряжением в 27,5 тыс. вольт.

Кроме того, специалисты КрасЖД проведут уроки безопасности в детских образовательных учреждениях, расположенных рядом с магистралью. Они пройдут в необычном игровом формате.

КрасЖД призывает родителей и педагогов постоянно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Важно, чтобы взрослые неукоснительно соблюдали их сами, подавая детям пример, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.