Благотворительная акция «Елка добра» проходит на Калининградской железной дороге

2024-12-10 12:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Калининградской магистрали стартовала предновогодняя благотворительная акция «Елка добра», которая поможет создать праздничное настроение детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В холле здания управления дороги установлена елка, украшенная открытками с фотографиями воспитанников Центра содействия семейному устройству детей «Надежда» и их желаниями на Новый год. Возраст ребят – от 8 до 17 лет. Они мечтают о гаджетах, спортивной экипировке, самокатах, настольных играх и многом другом.

Первыми исполнить пожелания воспитанников центра откликнулись руководители магистрали и ее структурных подразделений. Остальные железнодорожники также смогут принять участие в акции, сняв именную открытку с елки или сделав пожертвование через копилку. Собранные и приобретенные подарки в Рождественскую неделю волонтеры магистрали передадут в центр «Надежда», с которым железная дорога сотрудничает с 2022 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

